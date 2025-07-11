$5500 за липову інвалідність – викрито медсхему в Житомирі

У Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків.

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Працівники Державного бюро розслідувань за підтримки Нацполіції повідомили про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці, які виготовляли фіктивні документи для присвоєння груп інвалідності військовозобов’язаним, повідомила пресслужба ДБР.

З жовтня 2024 року завідувачка, яка входила до експертної команди лікарні, що визначає інвалідність, підробляла медичні документи, зокрема історії хвороб із фіктивними даними про тривале лікування. Вона впливала на інших лікарів для ухвалення рішень про призначення інвалідності. Посередниця відповідала за контакти з клієнтами, беручи за «послугу» $5500 з особи.

Слідство встановлює всіх причетних медиків і посадовців. Завідувачку підозрюють за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), а її спільницю – за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Обом загрожує до 10 років ув’язнення.

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