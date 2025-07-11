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12–13 липня можливі перебої в роботі електронного суду та інших сервісів через технічні роботи

16:33, 11 липня 2025
12 та 13 липня сервіси електронного суду можуть бути недоступні.
12–13 липня можливі перебої в роботі електронного суду та інших сервісів через технічні роботи
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У суботу, 12 липня, ДП «Інформаційні судові системи» проведе масштабні технічні роботи на своїй інфраструктурі. Як повідомила пресслужба підприємства, у зв’язку з цим в цей день і в неділю, 13 липня, можуть бути тимчасово недоступні сервіси електронного суду, електронного кабінету та інші функції Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

«Шановні користувачі судових сервісів, 12 липня (з можливістю продовження 13 липня) заплановано глобальні роботи на інфраструктурі Підприємства.

У період з 08:00 до 19:00 сервіси електронного суду, електронного кабінету та інші можуть бути недоступні», - вказали у ДП.

У ДП обіцяють, що за можливості мінімізують тривалість недоступності сервісів.

Нагадаємо:

  • «Електронний суд» — це підсистема ЄСІТС, яка забезпечує надсилання та отримання документів між судом і учасниками процесу, а також дає змогу відстежувати стан та результати їх розгляду.
  • «Електронний кабінет» — вебсервіс для реєстрації користувачів у системі та їхньої автентифікації.

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Електронний суд

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