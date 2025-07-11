За полгода дисциплинарные палаты ВСП привлекли к ответственности 64 судьи

В течение первых шести месяцев 2025 года дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 62 решения о привлечении к дисциплинарной ответственности 64 судей. К ним были применены различные виды дисциплинарных взысканий в зависимости от характера нарушений.
Распределение дисциплинарных взысканий выглядит следующим образом:
Также за полгода в Высший совет правосудия поступило 143 сообщения о вмешательстве в деятельность судей.
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