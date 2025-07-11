За полгода дисциплинарные палаты ВСП привлекли к ответственности 64 судьи

К ним были применены различные виды дисциплинарных взысканий в зависимости от характера нарушений.

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В течение первых шести месяцев 2025 года дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 62 решения о привлечении к дисциплинарной ответственности 64 судей. К ним были применены различные виды дисциплинарных взысканий в зависимости от характера нарушений.

Распределение дисциплинарных взысканий выглядит следующим образом:

предупреждение – в отношении 32 судей;

выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца – в отношении 8 судей;

строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев – в отношении 4 судей;

представление о временном отстранении от отправления правосудия – в отношении 1 судьи;

представление об увольнении – в отношении 19 судей.

Также за полгода в Высший совет правосудия поступило 143 сообщения о вмешательстве в деятельность судей.

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