Украина и Италия подписали Меморандум о сотрудничестве в пенитенциарной сфере

В рамках четвертой международной конференции Ukraine Recovery Вице-премьер-министр — Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина и Министр юстиции Итальянской Республики Карло Нордио подписали Меморандум о сотрудничестве в пенитенциарной сфере.
«Приветствую подписание этого Меморандума. Гармонизация национального законодательства с правом ЕС в сфере исполнения уголовных наказаний является важной составляющей наших обязательств в рамках Дорожной карты по вопросам верховенства права. Пенитенциарная реформа и развитие пробации — это ключевые элементы модернизации системы исполнения наказаний, приближения ее к лучшим европейским стандартам и внедрения гуманного подхода к правосудию. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с итальянскими партнерами в этой важной сфере», — подчеркнула Стефанишина.
Как отметили в Минюсте, Меморандум предусматривает обмен опытом и знаниями в различных направлениях:
Документ является ответом на вызовы военного времени и необходимость ускорения реформ в сфере юстиции, в том числе на пути Украины к членству в ЕС.
Ранее Украина уже заключила аналогичный меморандум о сотрудничестве с Великобританией.
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