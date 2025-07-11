Практика судов
  1. В Украине

Украина и Италия подписали Меморандум о сотрудничестве в пенитенциарной сфере

21:43, 11 июля 2025
Документ предусматривает обмен опытом в исполнении уголовных наказаний, развитии пробации, диджитализации и улучшении условий в местах лишения свободы.
Украина и Италия подписали Меморандум о сотрудничестве в пенитенциарной сфере
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В рамках четвертой международной конференции Ukraine Recovery Вице-премьер-министр — Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина и Министр юстиции Итальянской Республики Карло Нордио подписали Меморандум о сотрудничестве в пенитенциарной сфере.

«Приветствую подписание этого Меморандума. Гармонизация национального законодательства с правом ЕС в сфере исполнения уголовных наказаний является важной составляющей наших обязательств в рамках Дорожной карты по вопросам верховенства права. Пенитенциарная реформа и развитие пробации — это ключевые элементы модернизации системы исполнения наказаний, приближения ее к лучшим европейским стандартам и внедрения гуманного подхода к правосудию. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с итальянскими партнерами в этой важной сфере», — подчеркнула Стефанишина.

Как отметили в Минюсте, Меморандум предусматривает обмен опытом и знаниями в различных направлениях:

  • исполнение уголовных наказаний и развитие пробации;
  • адаптация законодательства к стандартам ЕС;
  • цифровизация пенитенциарной системы;
  • развитие профессионального потенциала персонала;
  • повышение эффективности управления;
  • улучшение медицинского обеспечения в местах лишения свободы;
  • создание новых реабилитационных программ для осужденных.

Документ является ответом на вызовы военного времени и необходимость ускорения реформ в сфере юстиции, в том числе на пути Украины к членству в ЕС.

Ранее Украина уже заключила аналогичный меморандум о сотрудничестве с Великобританией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

тюрьма Украина минюст Италия пробация Стефанишина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане РФ и Беларуси не могут уволиться из армии, потому что с ними подписали контракты на службу как с гражданами Украины – Военный омбудсмен инициировала проверку

Военный омбудсмен Ольга Решетилова инициировала проверку правомерности и обстоятельств зачисления в личный состав одной из воинских частей ТрО граждан России и Беларуси.

Государство сможет повышать прожиточный минимум без автоматического увеличения зарплат чиновников или штрафов – Руслан Стефанчук записал обращение

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук записал видеообращение по поводу пакета законопроектов о расчете должностных окладов судей, чиновников и прокуроров в операционных величинах вместо прожиточного минимума.

Штрафы для участников судебных процессов будут считать в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах – законопроект

Штрафные ставки и административный сбор – в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Должностные оклады чиновников, судей, прокуроров и детективов НАБУ отвяжут от прожиточного минимума

120 народных депутатов внесли пакет законопроектов, которым отвязывают должностные оклады в судах, прокуратуре, на госслужбе от прожиточного минимума.

Зарплату судей и госслужащих будут считать в операционных величинах – Руслан Стефанчук зарегистрировал пакет законопроектов

Вместо прожиточного минимума – операционные величины: в Украине полностью переформатируют порядок расчета окладов судей и госслужащих – 120 депутатов во главе с Русланом Стефанчуком зарегистрировали пакет законопроектов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва