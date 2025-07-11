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В Днепре воспитанники детского интерната побывали на «Уроке справедливости»

14:28, 11 июля 2025
Воспитанники детского дома-интерната посетили Днепропетровский окружной административный суд.
В Днепре воспитанники детского интерната побывали на «Уроке справедливости»
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В Днепропетровском окружном административном суде состоялось особое событие - День открытых дверей для воспитанников Коммунального учреждения «Днепропетровский детский дом-интернат для детей с ДЦП» с участием студентов первого курса юридического факультета Национального технического университета «Днепровская политехника». Мероприятие проведено в рамках празднования двадцатой годовщины создания административной юстиции в Украине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Гостей приветствовал председатель суда Владимир Горбалинский. Он поблагодарил участников за искренний интерес к работе суда и выразил надежду, что эта встреча оставит полезные впечатления и будет способствовать лучшему пониманию функционирования судебной системы.

Программа мероприятия была насыщенной и содержательной.

Во время экскурсии участники посетили залы судебных заседаний, узнали об особенностях работы судей и работников аппарата суда, а также ознакомились с организацией ежедневной деятельности суда.

Особое внимание привлекла лекция по медиации - современному способу решения конфликтов без обращения в суд. Судьи-спикеры Василий Ильков, Елена Лунина и Андрей Рыщенко в доступной форме рассказали детям о важности умения договариваться, искать компромиссы и решать споры мирным путем. Обсуждение реальных жизненных примеров стало увлекательным и понятным для всех участников.

В рамках инициативы «Урок справедливости» дети вместе с судьями решали условный спор между сказочными героями. После просмотра мультфильма юные гости активно участвовали в обсуждении, учились различать понятия справедливости и добра.

Этот этап стал логическим завершением программы, направленной на открытость судебной системы и повышение правовой осведомленности молодежи.

Спасибо детям и студентам за интерес к работе суда, активность и неравнодушие, а благотворительным фондам GLOBA 22 и ПОМОГАЕМ - за помощь в организации мероприятия и поддержку.

Днепропетровский окружной административный суд открыт к диалогу с общественностью и убежден: справедливость начинается с детства - с уважения к другим, знания своих прав и стремления к взаимопониманию.

 

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суд дети Днепр

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