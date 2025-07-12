Практика судов
  1. В Украине

В Киеве частично ограничат движение в тоннеле на пересечении улиц Телиги, Ильенко и Щусева

07:54, 12 июля 2025
12 июля ограничат движение в направлении «Почайной».
В Киеве частично ограничат движение в тоннеле на пересечении улиц Телиги, Ильенко и Щусева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

КК «Киевавтодор» сообщила, что 12 июля с 9:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта в тоннеле под путепроводом на пересечении улиц Елены Телиги, Юрия Ильенко и Щусева в направлении станции метро «Почайна».

Дорожники КП ДЭУ Шевченковского района будут проводить очистку водосборных камер в тоннеле. Работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях. В «Киевавтодоре» извинились за временные неудобства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев дороги транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Представители общественности будут проверять полицейских в составе дисциплинарных комиссий – Кабмин внес законопроект

Законопроект, разработанный Нацполицией, имеет целью обеспечить общественный контроль за привлечением полицейских к дисциплинарной ответственности.

В Высшем совете правосудия решили публично выяснить, кто «зарабатывает на дисциплинарных делах» – очередной конфликт между членами Совета правосудия стал публичным

Елена Ковбий решила вынести конфликт с Романом Маселко на публику.

Граждане РФ и Беларуси не могут уволиться из армии, потому что с ними подписали контракты на службу как с гражданами Украины – Военный омбудсмен инициировала проверку

Военный омбудсмен Ольга Решетилова инициировала проверку правомерности и обстоятельств зачисления в личный состав одной из воинских частей ТрО граждан России и Беларуси.

Государство сможет повышать прожиточный минимум без автоматического увеличения зарплат чиновников или штрафов – Руслан Стефанчук записал обращение

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук записал видеообращение по поводу пакета законопроектов о расчете должностных окладов судей, чиновников и прокуроров в операционных величинах вместо прожиточного минимума.

Штрафы для участников судебных процессов будут считать в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах – законопроект

Штрафные ставки и административный сбор – в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області