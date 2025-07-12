В Киеве частично ограничат движение в тоннеле на пересечении улиц Телиги, Ильенко и Щусева

12 июля ограничат движение в направлении «Почайной».

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КК «Киевавтодор» сообщила, что 12 июля с 9:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта в тоннеле под путепроводом на пересечении улиц Елены Телиги, Юрия Ильенко и Щусева в направлении станции метро «Почайна».

Дорожники КП ДЭУ Шевченковского района будут проводить очистку водосборных камер в тоннеле. Работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях. В «Киевавтодоре» извинились за временные неудобства.

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