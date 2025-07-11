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Правительство урегулировало вопрос пенсий ВПЛ, которые потеряли контакт с банками

17:27, 11 июля 2025
Средства временно будут храниться в Пенсионном фонде.
Правительство урегулировало вопрос пенсий ВПЛ, которые потеряли контакт с банками
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Кабинет Министров принял решение по поводу пенсионных средств лиц, которые из-за войны оказались на временно оккупированных территориях, потеряли связь с банками и длительное время не пользовались своими счетами. Как сообщило Министерство социальной политики, изменения касаются внутренне перемещенных лиц, которые более года не пользовались пенсионным счетом или не проходили идентификацию.

Что происходит со средствами?

На счетах таких пенсионеров в «Ощадбанке» по состоянию на 1 октября 2023 года накоплено более 10 млрд грн, которые не используются. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», эти средства временно будут переданы на хранение в Пенсионный фонд Украины.

При этом:

• право на пенсионные средства полностью сохраняется за пенсионером;
• средства можно будет получить одним платежом в полном объеме после подачи заявления;
• в случае смерти получателя средства могут быть выплачены его законным наследникам.

Кого касается эта норма?

Только получателей пенсий, которые одновременно:

• являются (или были) ВПЛ с территорий, оккупированных до 24.02.2022;
• получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения;
• не пользовались счетом более года или не проходили физическую идентификацию более 6 месяцев.

Важно: если пенсионер пройдет идентификацию до момента перевода средств — деньги останутся на счете в банке и не будут перечислены в ПФУ.

Что будет происходить дальше?

После формирования списков ПФУ передаст их в «Ощадбанк». Банк будет осуществлять перечисление средств по графику, установленному Министерством финансов по согласованию с НБУ. Процесс будет координировать Минсоцполитики, которое также будет осуществлять оперативный мониторинг движения средств.

Как получить свои средства?

Пенсионеру необходимо будет подать заявление в ПФУ — лично, через веб-портал ПФУ или в «Ощадбанке» во время идентификации. После подачи заявления средства будут выплачены одним платежом на банковский счет.

Что можно сделать уже сейчас?

Чтобы пенсионные средства оставались доступными на счете, нужно пройти физическую идентификацию одним из следующих способов:
• в отделении «Ощадбанка»;
• в территориальном органе ПФУ;
• через видеоидентификацию на веб-портале электронных услуг ПФУ;
• через авторизацию на портале ПФУ или на портале «Дія» с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Если вы уже прошли идентификацию и пользуетесь картой — никаких изменений не произойдет, ваши средства останутся в банке.

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