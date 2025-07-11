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Афера на 1 млн грн – в Шевченковской РГА разоблачили схему наживы на тепловых блоках

20:43, 11 июля 2025
В Киеве задержали чиновницу Шевченковской РГА за хищение 1 млн грн на закупке оборудования.
Афера на 1 млн грн – в Шевченковской РГА разоблачили схему наживы на тепловых блоках
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Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении исполняющей обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА в хищении бюджетных средств на сумму более 1 млн грн при закупке оборудования для теплопунктов, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Женщину задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Следствие установило, что управление закупало модульные блоки систем отопления для тепловых пунктов по завышенным ценам. Поставщики, приобретя оборудование у производителя, через подконтрольные фирмы искусственно увеличивали его стоимость в среднем на 117 тыс. грн за единицу. Всего было поставлено 9 модульных блоков, что привело к переплате более 1 млн грн.

Интересно, что поставщики еще до заключения договоров с РГА знали адреса будущей установки оборудования, что указывает на предварительный сговор с подозреваемой. Ее действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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прокуратура деньги Киев

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