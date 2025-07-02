По поручению Андрея Сибиги МИД пригласил к себе поверенного в делах США по вопросу оборонных пакетов

В МИД Украины временно поверенному в делах США с украинской стороны было доведено до сведения, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь побудит агрессора продолжать войну, а не искать мира.

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2 июля, по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель для обсуждения поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США и подчеркнула критическую важность продолжения поставок ранее выделенных оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины.

С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира.

«Украина поддерживает мирные усилия и позицию США относительно необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и настаивает на необходимости принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора», — отметили в МИД.

Стороны обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США.

Как ранее сообщали американские медиа, в частности Politico, Пентагон приостановил поставки в Украину части обещанного вооружения — включая ракеты для систем Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты типа Hellfire, которые используют украинские F-16 и дроны. По данным источников издания, решение принял заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Элбридж Колби после пересмотра запасов боеприпасов.

Указывается, что в Пентагоне обеспокоены тем, что запасы артиллерии, систем ПВО и высокоточного оружия снижаются до критического уровня.

В свою очередь, впоследствии Элбридж Колби подчеркнул, что Пентагон «продолжает предоставлять Президенту США надежные варианты для продолжения военной помощи Украине» после сообщений о приостановке поставок.

«Министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, в то же время сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов Администрации», — сказал Колби.

Автор: Наталя Мамченко

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