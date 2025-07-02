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За дорученням Андрія Сибіги МЗС запросило до себе повіреного у справах США щодо питання оборонних пакетів

13:13, 2 липня 2025
У МЗС України тимчасово повіреному у справах США з української сторони було доведено до відома, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну, а не шукати миру
За дорученням Андрія Сибіги МЗС запросило до себе повіреного у справах США щодо питання оборонних пакетів
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2 липня на доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Міністерства закордонних справ України був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель для обговорення підтримки України в протидії російській агресії.

Ключовою темою розмови з американським дипломатом стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца висловила вдячність США та підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України.

З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру.

«Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора», зазначили у МЗС.

Сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США.

Як раніше повідомляли американські медіа, зокрема, Politico, Пентагон призупинив постачання до України частини обіцяного озброєння — включно з ракетами для систем Patriot, високоточними артилерійськими снарядами та ракетами типу Hellfire, які використовують українські F-16 та дрони. За даними джерел видання, рішення ухвалив заступник очільника Міноборони США з політичних питань Елбрідж Колбі після перегляду запасів боєприпасів.

Вказується, що у Пентагоні занепокоєні тим, що запаси артилерії, систем ППО та високоточної зброї знижуються до критичного рівня.

У свою чергу, згодом Елбрідж Колбі підкреслив, що Пентагон «продовжує надавати Президенту США надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні» після повідомлень про зупинку постачання.

«Міністерство ретельно вивчає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, водночас зберігаючи готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів Адміністрації», - сказав Колбі.

Автор: Наталя Мамченко

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США МЗС Андрій Сибіга

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За дорученням Андрія Сибіги МЗС запросило до себе повіреного у справах США щодо питання оборонних пакетів

У МЗС України тимчасово повіреному у справах США з української сторони було доведено до відома, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну, а не шукати миру

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