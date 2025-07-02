Олексій Чернишов заявив, що Міністерство національної єдності продовжує працювати в штатному режимі

Попереду багато важливої роботи, зазначив Олексій Чернишов.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрем’єр-міністр України – Міністр національної єдності України Олексій Чернишов зазначив, що ВАКС 2 липня відхилив клопотання про його відсторонення від посади.

«Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання щодо мого відсторонення.

Вдячний за виважене і логічне рішення.

Також окремо хочу зазначити, що попри чутки, Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі.

Попереду багато важливої роботи», - підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.