Одеську обласну прокуратуру очолив Андрій Сваток

Першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури призначено Сергія Дяченка, а заступником керівника – Костянтина Мерімеріна.

Фото: od.gp.gov.ua

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Згідно з наказом Генерального прокурора Руслана Кравченка, керівником Одеської обласної прокуратури призначено Андрія Сватка. Його кандидатуру за результатами розгляду досвіду, професійних якостей і відповідності вимогам законодавства підтримала Рада прокурорів України. Про це повідомив офіційний сайт Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що Андрій Сваток понад 15 років працює в органах прокуратури, з яких останні 9 років – на керівних посадах. З 2023 року він обіймав посаду першого заступника керівника Київської обласної прокуратури.

Під час вступу на нову посаду окреслив головні напрями діяльності, зосередивши увагу на завданнях, визначених Генеральним прокурором Русланом Кравченком, та принципах, яких дотримуватиметься в роботі.

Також, згідно з наказами Генерального прокурора, першим заступником керівника призначено Сергія Дяченка, а заступником керівника – Костянтина Мерімеріна.

Сергій Дяченко - в органах прокуратури із 2012 року. Обіймав посади прокурора, старшого прокурора, а також заступника керівника у місцевих прокуратурах Івано-Франківської та Київської областей. Надалі працював на керівних посадах у Київській обласній прокуратурі, де очолював відділи та управління з нагляду за додержанням законів Національною поліцією України.

Костянтин Мерімерін – розпочав роботу в органах прокуратури у 2007 році на посаді помічника прокурора Братського району Миколаївської області.

Працював на керівних посадах у прокуратурах Миколаївської та Одеської областей, очолював прокуратуру Вінницької області. В Офісі Генерального прокурора обіймав адміністративні посади в управліннях, що здійснюють нагляд за додержанням законів Національною поліцією України та організацію процесуального керівництва.

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