Практика судов
  1. В Украине

Одесскую областную прокуратуру возглавил Андрей Сваток

12:58, 2 июля 2025
Первым заместителем руководителя Одесской областной прокуратуры назначен Сергей Дяченко, а заместителем руководителя — Константин Меримерин.
Одесскую областную прокуратуру возглавил Андрей Сваток
Фото: od.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Согласно приказу Генерального прокурора Руслана Кравченко, руководителем Одесской областной прокуратуры назначен Андрей Сваток. Его кандидатура по результатам рассмотрения опыта, профессиональных качеств и соответствия требованиям законодательства подтвердил Совет прокуроров Украины. Об этом сообщил официальный сайт Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что Андрей Сваток более 15 лет работает в органах прокуратуры, из которых последние 9 лет — на руководящих должностях. С 2023 года он занимал должность первого заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры.

Во время вступления в новую должность он обозначил основные направления деятельности, сосредоточив внимание на задачах, определенных Генеральным прокурором Русланом Кравченко, и принципах, которых будет придерживаться в работе.

Также, согласно приказам Генерального прокурора, первым заместителем руководителя назначен Сергей Дяченко, а заместителем руководителя — Константин Меримерин.

Сергей Дяченко — в органах прокуратуры с 2012 года. Занимал должности прокурора, старшего прокурора, а также заместителя руководителя в местных прокуратурах Ивано-Франковской и Киевской областей. В дальнейшем работал на руководящих должностях в Киевской областной прокуратуре, где возглавлял отделы и управления по надзору за соблюдением законов Национальной полицией Украины.

Константин Меримерин — начал работу в органах прокуратуры в 2007 году на должности помощника прокурора Братского района Николаевской области.

Работал на руководящих должностях в прокуратурах Николаевской и Одесской областей, возглавлял прокуратуру Винницкой области. В Офисе Генерального прокурора занимал административные должности в управлениях, осуществляющих надзор за соблюдением законов Национальной полицией Украины и организацию процессуального руководства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Санкции США против РФ из-за войны в Украине не отменены – Офис Президента

Управление по контролю за иностранными активами США исключило из перечня ряд российских субъектов, которые находились под санкциями из-за сирийской программы, но санкции США из-за войны в Украине не отменялись.

Между Украиной и США сейчас выясняются все детали относительно поставок оборонной поддержки – Владимир Зеленский

Президент Зеленский заслушал доклады Умерова и Сибиги о взаимоотношениях с США и отметил, что сейчас на рабочих уровнях выясняются все детали относительно поставок оружия от США.

Земельные участки в пределах пограничной полосы относятся к землям обороны и могут находиться только в государственной собственности – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда поставила точку в вопросе о том, относит ли размещение частей земельных участков в пределах пограничной полосы их автоматически к землям обороны самим фактом такого размещения.

В Таможенный кодекс ввели новые правила для транспортных средств

В каких случаях авто смогут конфисковать – изменения в Таможенном кодексе.

Президент подписал закон, по которому товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным характеристикам, смогут конфисковать

Пересылка через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, наличие, наименование или название, количество которых не соответствуют данным, заявленным в таможенной декларации или в других документах, будет влечь за собой наложение штрафа в размере от 30% до 50% стоимости этих товаров с конфискацией таких товаров или без таковой.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду