Одесскую областную прокуратуру возглавил Андрей Сваток

Первым заместителем руководителя Одесской областной прокуратуры назначен Сергей Дяченко, а заместителем руководителя — Константин Меримерин.

Фото: od.gp.gov.ua

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Согласно приказу Генерального прокурора Руслана Кравченко, руководителем Одесской областной прокуратуры назначен Андрей Сваток. Его кандидатура по результатам рассмотрения опыта, профессиональных качеств и соответствия требованиям законодательства подтвердил Совет прокуроров Украины. Об этом сообщил официальный сайт Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что Андрей Сваток более 15 лет работает в органах прокуратуры, из которых последние 9 лет — на руководящих должностях. С 2023 года он занимал должность первого заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры.

Во время вступления в новую должность он обозначил основные направления деятельности, сосредоточив внимание на задачах, определенных Генеральным прокурором Русланом Кравченко, и принципах, которых будет придерживаться в работе.

Также, согласно приказам Генерального прокурора, первым заместителем руководителя назначен Сергей Дяченко, а заместителем руководителя — Константин Меримерин.

Сергей Дяченко — в органах прокуратуры с 2012 года. Занимал должности прокурора, старшего прокурора, а также заместителя руководителя в местных прокуратурах Ивано-Франковской и Киевской областей. В дальнейшем работал на руководящих должностях в Киевской областной прокуратуре, где возглавлял отделы и управления по надзору за соблюдением законов Национальной полицией Украины.

Константин Меримерин — начал работу в органах прокуратуры в 2007 году на должности помощника прокурора Братского района Николаевской области.

Работал на руководящих должностях в прокуратурах Николаевской и Одесской областей, возглавлял прокуратуру Винницкой области. В Офисе Генерального прокурора занимал административные должности в управлениях, осуществляющих надзор за соблюдением законов Национальной полицией Украины и организацию процессуального руководства.

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