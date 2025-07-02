$41000 за закрытие уголовных производств — будут судить бывшего сотрудника прокуратуры

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении бывшего должностного лица Черкасской областной прокуратуры и гражданина, которых обвиняют в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

Отмечается, что в 2024 году начальник отдела Черкасской областной прокуратуры в сговоре с сообщником подстрекал представителя компании предоставить 41 тыс. долларов США за закрытие двух уголовных производств в отношении третьих лиц.

«Однако злоумышленники не имели намерения ни выполнять обещанное, ни возвращать полученные средства.

Их разоблачили в апреле прошлого года сотрудники ГБР», — заявили в НАБУ.

Там также добавили, что в ноябре уголовное производство было передано в НАБУ по подследственности.

На основе материалов производства НАБУ и САП Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение об увольнении должностного лица с занимаемой должности.