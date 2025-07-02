$41000 за закрытие уголовных производств — будут судить бывшего сотрудника прокуратуры

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении бывшего должностного лица Черкасской областной прокуратуры и гражданина, которых обвиняют в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.
Отмечается, что в 2024 году начальник отдела Черкасской областной прокуратуры в сговоре с сообщником подстрекал представителя компании предоставить 41 тыс. долларов США за закрытие двух уголовных производств в отношении третьих лиц.
«Однако злоумышленники не имели намерения ни выполнять обещанное, ни возвращать полученные средства.
Их разоблачили в апреле прошлого года сотрудники ГБР», — заявили в НАБУ.
Там также добавили, что в ноябре уголовное производство было передано в НАБУ по подследственности.
На основе материалов производства НАБУ и САП Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение об увольнении должностного лица с занимаемой должности.
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