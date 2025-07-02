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Новоназначенный судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников примет присягу 3 июля

12:35, 2 июля 2025
Это назначение возвращает КСУ кворум для принятия решений.
Новоназначенный судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников примет присягу 3 июля
Фото: КСУ
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3 июля состоится церемония принятия присяги новоназначенным судьей Конституционного Суда Украины. Присягу примет судья КСУ Александр Водянников, которого 27 июня назначил Президент Украины Владимир Зеленский.

Это назначение возвращает КСУ кворум для принятия решений.

Торжественная церемония принятия присяги состоится на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины.

Александр Водянников в 2000 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «международное право», получил квалификацию магистра международного права, переводчика с английского языка. В 2002 году окончил Центральноевропейский университет в г. Будапешт, получил квалификацию магистра права в сравнительном конституционном праве.

Кандидат юридических наук. Эксперт в области конституционного и международного права.

Долгое время работал национальным советником по юридическим вопросам Координатора проектов ОБСЕ в Украине. Занимал должность старшего проектного сотрудника Программы поддержки ОБСЕ для Украины.

Напомним, с января 2025 года КСУ потерял необходимый кворум для принятия решений. Также напомним, что в 2021 году Александр Водянников в интервью «Судебно-юридической газете» отметил, что «КСУ не должен быть вовлечен в политические процессы, но формирование constitutional policy является его непосредственной функцией».

Автор: Наталя Мамченко

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