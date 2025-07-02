Новопризначений суддя Конституційного Суду України Олександр Водянніков складе присягу 3 липня

Це призначення повертає КСУ кворум для прийняття рішень.

Фото: КСУ

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3 липня відбудеться церемонія складення присяги новопризначеним суддею Конституційного Суду України. Присягу складе суддя КСУ Олександр Водянніков, якого 27 червня призначив Президент України Володимир Зеленський.

Це призначення повертає КСУ кворум для прийняття рішень.

Урочиста церемонія складення присяги відбудеться на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Олександр Водянніков у 2000 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародне право», здобув кваліфікацію магістра міжнародного права, перекладача з англійської мови. У 2002 році закінчив Центральноєвропейський університет у м. Будапешт, здобув кваліфікацію магістра права у порівняльному конституційному праві.

Кандидат юридичних наук. Експерт у галузі конституційного та міжнародного права.

Тривалий час працював національним радником з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Обіймав посаду старшого проектного співробітника Програми підтримки ОБСЄ для України.

Нагадаємо, з січня 2025 року КСУ втратив необхідний кворум для прийняття рішень. Також нагадаємо, що у 2021 році Олександр Водянніков в інтервʼю «Судово-юридичній газеті» зазначив, що «КСУ не має бути залучений до політичних процесів, але формування constitutional policy є його безпосередньою функцією».

Автор: Наталя Мамченко

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