$41000 за закриття кримінальних проваджень — судитимуть екс-посадовця прокуратури

Начальник відділу Черкаської обласної прокуратури у змові зі спільником підбурив представника компанії надати 41 тис. доларів.

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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу стосовно колишнього посадовця Черкаської обласної прокуратури та громадянина, яких обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

Зазначається, що у 2024 році начальник відділу Черкаської обласної прокуратури у змові зі спільником підбурив представника компанії надати 41 тис. дол. США за закриття двох кримінальних проваджень стосовно третіх осіб.

«Однак зловмисники не мали наміру як виконувати обіцяне, так і повертати одержані кошти.

Їх було викрито у квітні минулого року співробітниками ДБР», - заявили у НАБУ.

Також там додали, що у листопаді кримінальне провадження передали до НАБУ за підслідністю.

На основі матеріалів провадження НАБУ і САП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про звільнення посадовця із займаної посади.

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