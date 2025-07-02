Алексей Чернышов заявил, что Министерство национального единства продолжает работать в штатном режиме

Впереди много важной работы, отметил Алексей Чернышов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-премьер-министр Украины – Министр национального единства Украины Алексей Чернышов отметил, что ВАКС 2 июля отклонил ходатайство о его отстранении от должности.

«Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство о моем отстранении.

Благодарен за взвешенное и логичное решение.

Также отдельно хочу отметить, что, несмотря на слухи, Министерство национального единства Украины продолжает работать в штатном режиме.

Впереди много важной работы», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.