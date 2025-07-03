В Кракове официально прекратило работу генконсульство России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове.

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В конце июня в Кракове окончательно прекратило работу Генеральное консульство Российской Федерации. Такое решение польские власти приняли из-за поджога торгового центра «Маривильска 44» в Варшаве, который произошел в ночь на 12 мая 2024 года.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее публично обвинил российские спецслужбы в организации поджога.

Впервые за многие годы возле здания были установлены флаги Польши, Европейского союза и Украины.

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