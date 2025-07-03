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В Украине стартует пилотный проект базовой соцпомощи для семей с низкими доходами

22:40, 3 июля 2025
Выплата назначается сроком на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением.
В Украине стартует пилотный проект базовой соцпомощи для семей с низкими доходами
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С 1 июля 2025 года в Украине начинается экспериментальный проект базовой социальной помощи для семей с низкими доходами.

Проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №371 от 25 марта 2025 года.

Кто имеет право на выплату?

Получить выплату уже с 1 июля 2025 года смогут семьи, которые на дату обращения за назначением базовой социальной помощи являются получателями:

  • государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • помощи на детей одиноким матерям;
  • помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

С 1 октября 2025 года смогут присоединиться и другие лица / семьи, обстоятельства которых соответствуют требованиям и критериям, определённым Порядком (материальное и социальное положение, потребность в государственной поддержке и т.п.).

Как подать документы?

Заявление на получение базовой социальной помощи уполномоченного представителя семьи подается:
• в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія);
• в бумажной форме в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от зарегистрированного / задекларированного места проживания уполномоченного представителя семьи.

Алгоритм назначения базовой социальной помощи

Подача заявлений

Уполномоченный представитель семьи (совершеннолетний член семьи) подает заявление о намерении получить базовую социальную помощь и заявление о назначении. В заявлениях указываются его личные и контактные данные, а также информация о всех членах семьи.

Проверка данных

Сведения о составе семьи подтверждаются через соответствующие информационные системы и государственные реестры.

Предварительный расчет помощи

Расчет ориентировочного размера базовой социальной помощи осуществляется средствами Единой информационной системы социальной сферы.

Информирование заявителя

О результатах расчета сообщается уполномоченному представителю семьи.

Подтверждение согласия

Если семья соглашается с рассчитанным размером помощи, уполномоченный представитель подписывает заявление о назначении базовой социальной помощи.

Как рассчитывается размер базовой социальной помощи?

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины для расчета составляет 4500 гривен.

Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100 процентов такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы, 70 процентов такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи.

С какой даты и на какой срок назначается базовая социальная помощь?

Базовая социальная помощь назначается за полный месяц, в котором уполномоченный представитель семьи обратился за её назначением, независимо от даты обращения.

Выплата назначается сроком на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты такой помощи на время реализации экспериментального проекта (два года).

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деньги Минсоцполитики

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