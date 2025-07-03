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В Україні стартує пілотний проект базової соцдопомоги для сімей з низькими доходами

22:40, 3 липня 2025
Виплата призначається строком на шість місяців з подальшим автоматичним продовженням.
В Україні стартує пілотний проект базової соцдопомоги для сімей з низькими доходами
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З 1 липня 2025 року в Україні розпочинається експериментальний проєкт базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами.

Проєкт реалізується згідно з постановою Кабінету Міністрів України 371 від 25 березня 2025 року.

Хто має право на виплату?

Одержати виплату вже з 1 липня 2025 року зможуть сім’ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами:

  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

З 1 жовтня 2025 року зможуть долучитися й інші особи / сім’ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком (матеріальне та соціальне становище, потреба в державній підтримці тощо).

Як подати документи?

Заява на отримання базової соціальної допомоги уповноваженого представника сім’ї подається:

  • в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія);
  • у паперовій формі до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від зареєстрованого / задекларованого місця проживання уповноваженого представника сім’ї.

Алгоритм призначення базової соціальної допомоги

Подання заяв
Уповноважений представник сім’ї (повнолітній член родини) подає заяву про намір отримати базову соціальну допомогу та заяву про призначення. У заявах зазначаються його особисті, контактні дані, а також інформація про всіх членів сім’ї.

Перевірка даних
Відомості про склад сім’ї підтверджуються через відповідні інформаційні системи та державні реєстри.

Попередній розрахунок допомоги
Розрахунок орієнтовного розміру базової соціальної допомоги проводиться засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Інформування заявника
Про результати розрахунку повідомляється уповноважений представник сім’ї.

Підтвердження згоди
Якщо сім’я погоджується з розрахованим розміром допомоги, уповноважений представник підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги.

Як розраховується розмір базової соціальної допомоги?

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 гривень.

Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100 відсотків такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї),  кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи, 70 відсотків такої базової величини – для кожного наступного члена сім’ї.

З якої дати та на який строк призначається базова соціальна допомога?

Базова соціальна допомога призначається за повний місяць, у якому уповноважений представник сім’ї звернувся за її призначенням, незалежно від дати звернення.

Виплата призначається строком на шість місяців з подальшим автоматичним продовженням виплати такої допомоги на час реалізації експериментального проєкту (два роки).

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гроші Мінсоцполітики

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