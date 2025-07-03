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В Україні з початку року зафіксовано понад 3,7 тисячі випадків водіння в стані сп’яніння

23:20, 3 липня 2025
Штрафи сягають до 51 000 грн, а в окремих випадках передбачена конфіскація авто та позбавлення права керування до 10 років.
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Від початку 2025 року патрульна поліція склала 3 789 протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування транспортом у стані сп’яніння. У відомстві вкотре нагадують: керувати автомобілем напідпитку заборонено, а за порушення передбачено серйозну відповідальність.

  • за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП — штраф 17 000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік;
  • за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34 000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;
  • за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — 51 000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
  • за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34 000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

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штраф патрульна поліція

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