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В Украине с начала года зафиксировано более 3,7 тысячи случаев вождения в состоянии опьянения

23:20, 3 июля 2025
Штрафы достигают 51 000 грн, а в отдельных случаях предусмотрена конфискация автомобиля и лишение права управления сроком до 10 лет.
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С начала 2025 года патрульная полиция составила 3 789 протоколов по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях — управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ведомстве в очередной раз напоминают: управлять автомобилем в нетрезвом виде запрещено, а за нарушение предусмотрена серьезная ответственность.

  • по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения) КУоАП — штраф 17 000 гривен с лишением права управления на 1 год;
  • по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП — штраф 34 000 гривен с лишением права управления на 3 года с платным изъятием транспортного средства или без такового либо админарест на 10 суток с платным изъятием транспортного средства или без такового;
  • по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП — 51 000 гривен с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства либо админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
  • по ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управлявшим транспортным средством, после ДТП с его участием алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП — 34 000 гривен или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления на 3 года.

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штраф / штрафы патрульная полиция

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