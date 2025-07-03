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В Ровно мужчина вызвал полицию, потому что у него «украли совесть» — теперь будет отвечать за ложный вызов

22:19, 3 июля 2025
Намерение пошутить обернулось ответственностью — за фейковый вызов мужчине грозит штраф.
В Ровно мужчина вызвал полицию, потому что у него «украли совесть» — теперь будет отвечать за ложный вызов
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На улице Дубенской в Ровно патрульные выехали на сообщение о возможной краже. Однако на месте выяснилось, что заявитель «пошутил» — сказал, что у него «украли совесть». Об этом сообщает патрульная полиция региона.

Инспекторы составили на мужчину административный протокол по статье 183 КУоАП — заведомо ложный вызов специальных служб.

В полиции подчеркивают: только за первое полугодие 2025 года в области зафиксировано 167 подобных случаев.

Правоохранители напоминают, что ложные вызовы — это не шутка. Они не только отвлекают экстренные службы, но и могут стоить жизни тем, кто действительно нуждается в помощи в этот момент.

За ложный вызов предусмотрен штраф от 850 до 3400 гривен.

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