В Китае мужчина угнал 8 авто, чтобы добраться домой без расходов на билет — «путешественника» задержали

Чтобы сэкономить на авиабилете, мужчина отправился в путешествие через пол Китая, угоняя авто один за другим.

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В Китае мужчина решил вернуться домой из поездки, не тратя 1500 юаней (около 8 тысяч гривен) на авиабилет — вместо этого он угнал восемь автомобилей и проехал через семь городов, пока его не задержала полиция. Об этом сообщает South China Morning Post.

Уточняется, что 31 мая мужчина по фамилии Чэнь приобрёл билет из Чанша (провинция Хунань) в родную провинцию Ляонин, однако вскоре отменил бронирование, посчитав перелёт слишком дорогим. Вместо этого он отправился в путешествие по дорогам Китая, выбрав незаконный способ передвижения.

По данным следствия, Чэнь — опытный угонщик. По ночам он проникал в автосалоны, где доставал ключи из шкафчиков и угонял автомобили, ожидавшие обслуживания. Также он находил безлюдные парковки, вскрывал замки старых моделей и продолжал путь.

С начала июня мужчина преодолел более 14 часов пути, угоняя машину за машиной. Как только заканчивалось топливо, он бросал авто и угонял следующее. Ценные вещи из салонов использовал для покупки еды и оплаты дорог.

2 июня сотрудники автосалона в городе Ухань заметили пропажу автомобиля стоимостью более 150 тысяч юаней (около 800 тысяч гривен) вместе с ключами — и вызвали полицию. Правоохранители отследили маршрут угнанной машины, направлявшейся на север.

На следующий день в провинции Хэбэй Чэня застали во время очередной попытки угона. Он скрылся, ранив владельца автомобиля, но 4 июня полиция нашла его спящим в машине на стоянке и задержала.

Общая стоимость восьми угнанных автомобилей оценивается в один миллион юаней (около 5 700 000 гривен). Все машины уже возвращены владельцам, а сам Чэнь находится под стражей.

За серийные угоны автомобилей в Китае предусмотрено до 10 лет лишения свободы и штраф.

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