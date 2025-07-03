Департамент государственной исполнительной службы Минюста возглавил Дмитрий Роменский

Новым директором Департамента государственной исполнительной службы Минюста стал Дмитрий Роменский. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.
«Усилили команду ГИС руководителем с управленческим и военным опытом! Сегодня представил коллективу Департамента государственной исполнительной службы Минюста нового директора — Дмитрия Роменского», — отметил он.
Первую должность в ГИС Роменский занял в 2001 году — работал исполнителем отдела ГИС в районном управлении юстиции Донецка. За более чем 18 лет работы на государственной службе занимал должности директора юридических департаментов нескольких министерств. А с марта 2022 года — служил в рядах ВСУ.
Перед ГИС, как отметил Андрей Гайченко, поставлены задачи:
Также он напомнил главные новации законопроекта 9363 о цифровизации исполнительного производства:
Фото: Facebook / Андрей Гайченко
Автор: Наталя Мамченко
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