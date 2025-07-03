Департамент государственной исполнительной службы Минюста возглавил Дмитрий Роменский

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко представил коллективу нового директора Департамента государственной исполнительной службы Минюста Дмитрия Роменского.

Фото: Facebook / Андрей Гайченко

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Новым директором Департамента государственной исполнительной службы Минюста стал Дмитрий Роменский. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

«Усилили команду ГИС руководителем с управленческим и военным опытом! Сегодня представил коллективу Департамента государственной исполнительной службы Минюста нового директора — Дмитрия Роменского», — отметил он.

Первую должность в ГИС Роменский занял в 2001 году — работал исполнителем отдела ГИС в районном управлении юстиции Донецка. За более чем 18 лет работы на государственной службе занимал должности директора юридических департаментов нескольких министерств. А с марта 2022 года — служил в рядах ВСУ.

Перед ГИС, как отметил Андрей Гайченко, поставлены задачи:

продолжать курс на дальнейшую цифровизацию процессов исполнительного производства и устранение коррупционных рисков в работе исполнителей;

процессов исполнительного производства и устранение коррупционных рисков в работе исполнителей; присоединиться к усилиям министерства для принятия проекта закона 9363 о цифровизации исполнительного производства;

внедрить новации, предусмотренные этим законопроектом.

Также он напомнил главные новации законопроекта 9363 о цифровизации исполнительного производства:

автоматическое снятие ареста со счетов после уплаты долга;

после уплаты долга; автоматическое исключение лица из Единого реестра должников;

лица из Единого реестра должников; оптимизация стадий исполнительного производства;

оптимизация сроков совершения исполнительных действий;

обязательное подключение всех банков к информационному взаимодействию с исполнителями через АСИП (Автоматизированная система исполнительного производства).

Фото: Facebook / Андрей Гайченко

Автор: Наталя Мамченко

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