На Кировоградщине будут судить председателя ВВК за «благоприятное» медицинское заключение стоимостью $500

Будут судить председателя военно-врачебной комиссии Знаменской больницы.

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт против председателя военно-врачебной комиссии коммунального предприятия «Знаменская городская больница имени А.В. Лысенко» за получение взятки, сообщила Кировоградская областная прокуратура.

По данным следствия, чиновница пообещала военнообязанному выдать медицинское заключение, которое позволило бы ему служить в небоевых подразделениях Вооруженных Сил Украины, за вознаграждение в $500. Ее разоблачили во время получения этих средств.

Досудебное расследование проводил отдел полиции №1 (г. Знаменка) Кропивницкого районного управления полиции при оперативном сопровождении Управления СБУ в Кировоградской области. Обвиняемой инкриминируют нарушение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Ей грозит до 10 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности до трех лет и конфискация имущества.

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