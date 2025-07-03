На Кіровоградщині судитимуть голову ВЛК за «сприятливий» медичний висновок вартістю $500

Судитимуть голову військово-лікарської комісії Знам’янської лікарні.

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти голови військово-лікарської комісії комунального підприємства «Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка» за отримання хабара, повідомила Кіровоградська обласна прокуратура.

За даними слідства, посадовиця пообіцяла військовозобов’язаному видати медичний висновок, який дозволив би йому служити в небойових підрозділах Збройних Сил України, за винагороду в $500. Її викрили під час отримання цих коштів.

Досудове розслідування проводив відділ поліції №1 (м. Знам’янка) Кропивницького районного управління поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в Кіровоградській області. Обвинуваченій інкримінують порушення за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади до трьох років і конфіскація майна.

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