У Китаї 82-річний чоловік хоче залишити весь спадок тому, хто доглядатиме за його кішкою

Китайський пенсіонер шукає доглядальника для тварини — у спадок пропонує нерухомість і заощадження.

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82-річний мешканець китайської провінції Гуандун, відомий під прізвищем Лун, планує передати все своє майно людині, яка після його смерті безумовно дбатиме про його улюблену кішку на ім’я Сяньба. Про це повідомляє South China Morning Post.

Чоловік залишився бездітним і самотнім після смерті дружини десять років тому. Під час дощу він підібрав чотирьох безпритульних кішок — Сяньбу та її кошенят. Із часом усі зникли, окрім однієї. Саме це й змусило Луна почати шукати надійного доглядальника для улюблениці — на випадок, якщо він помре раніше за неї.

Лун заявив, що готовий передати спадкоємцю всю свою спадщину, включно з квартирою та заощадженнями. Єдина умова — турбота про кішку. Однак наразі підходящу людину він не знайшов.

Ця історія викликала бурхливу дискусію в китайських соцмережах. Користувачі припускають, що потенційні охочі побоюються юридичних наслідків — мовляв, після смерті чоловіка можуть з’явитися родичі, які оскаржать заповіт.

Дехто коментує: «Якщо ніхто не погоджується, значить або не любить тварин, або умови надто суворі». При цьому зміст «котячого контракту» наразі не оприлюднено.

Водночас інші користувачі запевняють, що готові забрати кішку без жодної фінансової винагороди: «Я б узяв кішку й без спадщини», — пише один. «Я його розумію. Я теж не знаю, кому можу довірити свою кішку, тому логічно залишити гроші — щоб тварина не стала тягарем», — додає інша коментаторка.

Утім, деякі користувачі застерігають: є ризик, що «погані люди» можуть взяти кішку лише заради спадщини, а потім знущатимуться з неї — подібні випадки вже траплялися.

Як відомо, згідно з Цивільним кодексом КНР, який набув чинності у 2021 році, громадяни можуть залишити спадщину не лише родичам, а й фізичним чи юридичним особам, або навіть державі.

Наразі ж у Китаї немає закону, який прямо забороняє жорстоке поводження з домашніми тваринами.

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