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Швеція передасть Україні нові Archer та військову техніку

16:03, 3 липня 2025
Швеція виділила Україні новий пакет військової допомоги на €130 млн.
Швеція передасть Україні нові Archer та військову техніку
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Уряд Швеції затвердив новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,5 мільярда шведських крон (приблизно 130 мільйонів євро), повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

До пакету увійшли понад десять нових стволів для самохідних артилерійських установок Archer, далекобійні та підводні засоби, а також логістична підтримка, зокрема вантажівки Volvo та Scania і нова контейнерна система для пришвидшеного розвантаження обладнання.

«Archer вже довели свою ефективність на полі бою. Додаткова допомога дозволить нам ще краще стримувати ворога та завдавати йому ударів там, де він цього не очікує», – зазначив Умєров.

Мініст оборони України подякував колезі Полу Йонсону, уряду та народу Швеції за незмінну підтримку України в боротьбі за свободу.

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