Швеция передаст Украине новые Archer и военную технику

Швеция выделила Украине новый пакет военной помощи на €130 млн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Швеции утвердило новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,5 миллиарда шведских крон (примерно 130 миллионов евро), сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В пакет вошли более десяти новых стволов для самоходных артиллерийских установок Archer, дальнобойные и подводные средства, а также логистическая поддержка, в частности грузовики Volvo и Scania и новая контейнерная система для ускоренной разгрузки оборудования.

«Archer уже доказали свою эффективность на поле боя. Дополнительная помощь позволит нам еще лучше сдерживать врага и наносить ему удары там, где он этого не ожидает», - отметил Умеров.

Минист обороны Украины поблагодарил коллегу Пола Йонсона, правительство и народ Швеции за неизменную поддержку Украины в борьбе за свободу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.