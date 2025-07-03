Минюст объяснил, как работают процессуальные сроки в административном судопроизводстве

Вопрос сроков тесно связан с принципом правовой определённости, который является неотъемлемой частью принципа верховенства права.

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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило нюансы определения процессуальных сроков в административном судопроизводстве.

Согласно части первой статьи 118 Кодекса административного судопроизводства Украины, процессуальные сроки — это установленные законом или судом сроки, в пределах которых участники процесса могут совершать соответствующие процессуальные действия. Выход за пределы этих сроков, если иное не предусмотрено законом, делает невозможным совершение определённых действий в процессе.

Анализируя определение процессуальных сроков в административном судопроизводстве, можно выделить следующие основные характеристики:

единицей измерения является определённый период времени — часы, дни, месяцы или годы, либо событие, которое обязательно должно наступить (ч. 2 ст. 118 КАС Украины);

сроки могут определяться непосредственно законом или устанавливаться судом в пределах, предусмотренных законом;

они имеют чётко определённые временные рамки начала и окончания. Только в пределах этих сроков (если не идёт речь об уважительных причинах пропуска) допускается совершение процессуальных действий, реализация субъективного права или исполнение обязанности. Иногда срок представляет собой фиксированный момент времени, с наступлением которого связываются определённые юридические последствия.

Ключевыми институтами КАС Украины, связанными с процессуальными сроками, являются:

восстановление или продление сроков;

приостановление производства по делу;

возврат (отказ в принятии) административного иска, апелляционной или кассационной жалобы либо иного процессуального документа;

оставление административного иска без движения;

оставление без рассмотрения (отказ в открытии производства) иска, апелляционной или кассационной жалобы;

определение уважительности или неуважительности причин пропуска сроков;

соблюдение разумных сроков.

Практическое значение процессуальных сроков заключается в тех юридических последствиях, которые наступают в случае их пропуска.

Анализ положений КАС Украины показывает, что в отдельных случаях пропуск срока может привести к утрате или прекращению субъективного права участника дела. В частности, к таким последствиям относятся:

Возврат:

искового заявления (ст. 123);

встречного искового заявления (ст. 178);

ходатайства истца о рассмотрении дела по правилам упрощённого производства (ст. 259);

заявления о пересмотре судебного решения по вновь выявленным или исключительным обстоятельствам (ст. 366).

Оставление иска без рассмотрения:

в случае пропуска срока обращения в административный суд (ст. 123);

в случае неустранения недостатков искового заявления в срок, установленный судом (ч. 15 ст. 171).

Оставление без рассмотрения:

ходатайств и заявлений, поданных после закрытия подготовительного заседания, кроме случаев, если они касаются доказательств, поданных после его завершения (ч. 4 ст. 180);

заявлений и ходатайств, которые без уважительных причин не были поданы в подготовительном производстве или в иной установленный судом срок (ч. 2 ст. 204).

Возврат или оставление без рассмотрения заявления (в том числе искового, апелляционного или кассационного), поданного после истечения установленного срока (за исключением случаев его восстановления или продления), фактически лишает участника дела возможности реализовать своё процессуальное право.

Серьёзность таких последствий обусловлена той целью, ради которой законодатель и устанавливает соответствующие сроки.

В то же время правило об автоматическом применении последствий пропуска срока не является абсолютным. Это подтверждают положения КАС Украины, которые предусматривают:

право на повторное обращение в суд — в случае возврата искового заявления (ч. 8 ст. 169);

право на повторное обращение после устранения оснований, по которым иск был оставлен без рассмотрения (ч. 4 ст. 240).

Кроме того, согласно статье 121 КАС Украины, суд может восстановить пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными (за исключением случаев, когда восстановление прямо запрещено законом). Также суд вправе продлить срок, если соответствующее ходатайство подано до его окончания, либо по собственной инициативе.

Юридическая природа процессуальных сроков в административном судопроизводстве заключается в том, что они:

являются фундаментальной правовой категорией, с которой связываются юридические последствия;

имеют практическое значение для реализации принципов правовой определённости, равенства и процессуальной дисциплины;

обеспечивают своевременную судебную защиту прав и законных интересов лиц в публично-правовых спорах.

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