Во Франции 18-летнего юношу обвиняют в подготовке массовых нападений на женщин

18-летнего инцела задержали по подозрению в терроризме.

Фото: glavcom.ua

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Французские правоохранители задержали 18-летнего юношу, которого подозревают в подготовке террористических нападений на женщин из-за его принадлежности к субкультуре «инцелов». Об этом сообщило издание The Guardian. Это первый случай во Франции, когда дело, связанное с движением «инцелов», расследует Национальная прокуратура по борьбе с терроризмом (PNAT).

Во время обыска у задержанного обнаружили два ножа. Юноша назвал себя участником субкультуры «инцелов» - онлайн-сообщества, известного мизогинными взглядами, где участники обвиняют женщин и феминизм в своих личных неудачах в отношениях, часто направляя ненависть на привлекательных или сексуально активных женщин.

PNAT начала расследование по подозрению в участии в террористическом заговоре с целью совершения преступлений против личности. После задержания судья постановил оставить юношу под стражей. Его адвокат отметила, что подозреваемый является «страдающим подростком», а не боевиком, готовым к нападению.

По данным источников, юноша, который мечтал стать инженером, проводил много времени в социальных сетях, в частности в TikTok, просматривая мизогинный контент. Участие PNAT в деле указывает на то, что французские власти рассматривают гендерно обусловленное насилие, связанное с идеологией «инцелов», как форму терроризма.

Отметим, что движение «инцелов» - это интернет-субкультура, построенная на мизогинии: ее участники обычно обвиняют женщин и феминизм в собственных неудачах в отношениях. Их ненависть часто направлена на привлекательных или сексуально активных женщин.

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