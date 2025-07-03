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У Франції 18-річного юнака звинувачують у підготовці масових нападів на жінок

20:29, 3 липня 2025
18-річного інцела затримали за підозрою в тероризмі.
У Франції 18-річного юнака звинувачують у підготовці масових нападів на жінок
Фото: glavcom.ua
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Французькі правоохоронці затримали 18-річного юнака, якого підозрюють у підготовці терористичних нападів на жінок через його приналежність до субкультури «інцелів». Про це повідомило видання The Guardian. Це перший випадок у Франції, коли справу, пов’язану з рухом «інцелів», розслідує Національна прокуратура з питань боротьби з тероризмом (PNAT).

Під час обшуку в затриманого виявили два ножі. Юнак назвав себе учасником субкультури «інцелів» – онлайн-спільноти, відомої мізогінними поглядами, де учасники звинувачують жінок і фемінізм у своїх особистих невдачах у стосунках, часто спрямовуючи ненависть на привабливих або сексуально активних жінок.

PNAT розпочала розслідування за підозрою в участі у терористичній змові з метою скоєння злочинів проти особи. Після затримання суддя постановив залишити юнака під вартою. Його адвокатка зазначила, що підозрюваний є «підлітком, який страждає», а не бойовиком, готовим до нападу.

За даними джерел, юнак, який мріяв стати інженером, проводив багато часу в соціальних мережах, зокрема в TikTok, переглядаючи мізогінний контент. Участь PNAT у справі вказує на те, що французька влада розглядає гендерно зумовлене насильство, пов’язане з ідеологією «інцелів», як форму тероризму.

Заначимо, що рух «інцелів» – це інтернет-субкультура, побудована на мізогінії: її учасники зазвичай звинувачують жінок і фемінізм у власних невдачах у стосунках. Їхня ненависть часто спрямована на привабливих або сексуально активних жінок.

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Франція підозрюваний

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