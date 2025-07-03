На підприємствах можуть з’явитися викривачі для цілей протидії легалізації коштів – комітет погодив законопроект Кабміну

Кабмін пропонує запровадити додатковий інструмент для запобігання відмиванню та легалізації коштів – викривачів на підприємствах. Відповідний законопроект 13233 уряду 3 липня рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань податкової політики.
Ці зміни значно посилюють захист викривачів, які повідомляють про певні види порушень, зокрема пов'язані з відмиванням грошей.
Якщо наразі захист поширюється на викривачів корупційних правопорушень (згідно із Законом «Про запобігання корупції»), то уряд пропонує додати викривачів, які повідомляють про порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ПВК/ФТ).
Для працівника-викривача це означає, що його не зможуть звільнити, змусити звільнитися, притягнути до дисциплінарної відповідальності, перевести на іншу роботу або застосувати будь-які інші негативні заходи впливу (чи погрожувати ними) через таке повідомлення. Це стосується як працівників будь-яких підприємств, так і працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу (наприклад, банків, адвокатів, страхових компаній, нотаріусів тощо), які повідомили про порушення у сфері ПВК/ФТ своєму керівнику, відповідальному за фінмоніторинг, або державним органам фінмоніторингу.
Змінами до кодексів пропонується, щоб у справах про застосування негативних заходів впливу до викривача або його близьких осіб у зв'язку з повідомленням про корупцію чи порушення у сфері відмивання грошей (ПВК/ФТ), обов'язок доказування перекладався на відповідача (тобто на роботодавця або суб'єкта владних повноважень). Роботодавець повинен буде довести, що його рішення чи дії були правомірними і не були пов'язані з повідомленням викривача.
Отже, саме роботодавець повинен буде довести свою правоту, а не навпаки. Крім того, суд зможе зупинити рішення роботодавця про звільнення, якщо це пов'язано з повідомленням викривача про корупцію чи порушення у сфері ПВК/ФТ.
Законопроект передбачає, що викривачі у разі повідомлення про можливі факти порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, не несуть юридичної відповідальності за розголошення інформації, навіть якщо такі дії можуть суперечити їх професійним, цивільним, трудовим або іншим зобов’язанням. Такі повідомлення не вважаються порушенням трудового, цивільного чи будь-якого іншого договору або зобов’язання.
Викривачі звільняються від цивільно-правової відповідальності за будь-яку майнову шкоду чи моральну шкоду, спричинену їхнім повідомленням, за винятком випадків, коли повідомлення було завідомо неправдивим.
Загалом, Кабмін пропонує увести поняття «викривач у сфері запобігання та протидії» — фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила, повідомляє або має намір повідомити керівника або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, або суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що здійснює свою діяльність одноосібно (без створення юридичної особи), чи суб’єкта державного фінансового моніторингу про можливі факти порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, якщо така інформація стала їй відомою у зв’язку з її трудовою або іншою професійною діяльністю, включаючи щонайменше:
Захист, передбачений цим Законом, також поширюється на:
Викривач у сфері запобігання та протидії має право:
Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти правопорушень в сфері запобігання та протидії.
Автор: Наталя Мамченко
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