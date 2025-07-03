На підприємствах можуть з’явитися викривачі для цілей протидії легалізації коштів – комітет погодив законопроект Кабміну

Кабмін пропонує, щоб працівники могли викривати роботодавців для цілей фінансового моніторингу і отримували відповідний захист від держави.

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Кабмін пропонує запровадити додатковий інструмент для запобігання відмиванню та легалізації коштів – викривачів на підприємствах. Відповідний законопроект 13233 уряду 3 липня рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань податкової політики.

Ці зміни значно посилюють захист викривачів, які повідомляють про певні види порушень, зокрема пов'язані з відмиванням грошей.

Якщо наразі захист поширюється на викривачів корупційних правопорушень (згідно із Законом «Про запобігання корупції»), то уряд пропонує додати викривачів, які повідомляють про порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ПВК/ФТ).

Для працівника-викривача це означає, що його не зможуть звільнити, змусити звільнитися, притягнути до дисциплінарної відповідальності, перевести на іншу роботу або застосувати будь-які інші негативні заходи впливу (чи погрожувати ними) через таке повідомлення. Це стосується як працівників будь-яких підприємств, так і працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу (наприклад, банків, адвокатів, страхових компаній, нотаріусів тощо), які повідомили про порушення у сфері ПВК/ФТ своєму керівнику, відповідальному за фінмоніторинг, або державним органам фінмоніторингу.

Змінами до кодексів пропонується, щоб у справах про застосування негативних заходів впливу до викривача або його близьких осіб у зв'язку з повідомленням про корупцію чи порушення у сфері відмивання грошей (ПВК/ФТ), обов'язок доказування перекладався на відповідача (тобто на роботодавця або суб'єкта владних повноважень). Роботодавець повинен буде довести, що його рішення чи дії були правомірними і не були пов'язані з повідомленням викривача.

Отже, саме роботодавець повинен буде довести свою правоту, а не навпаки. Крім того, суд зможе зупинити рішення роботодавця про звільнення, якщо це пов'язано з повідомленням викривача про корупцію чи порушення у сфері ПВК/ФТ.

Законопроект передбачає, що викривачі у разі повідомлення про можливі факти порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, не несуть юридичної відповідальності за розголошення інформації, навіть якщо такі дії можуть суперечити їх професійним, цивільним, трудовим або іншим зобов’язанням. Такі повідомлення не вважаються порушенням трудового, цивільного чи будь-якого іншого договору або зобов’язання.

Викривачі звільняються від цивільно-правової відповідальності за будь-яку майнову шкоду чи моральну шкоду, спричинену їхнім повідомленням, за винятком випадків, коли повідомлення було завідомо неправдивим.

Загалом, Кабмін пропонує увести поняття «викривач у сфері запобігання та протидії» — фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила, повідомляє або має намір повідомити керівника або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, або суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що здійснює свою діяльність одноосібно (без створення юридичної особи), чи суб’єкта державного фінансового моніторингу про можливі факти порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, якщо така інформація стала їй відомою у зв’язку з її трудовою або іншою професійною діяльністю, включаючи щонайменше:

осіб, які мають статус працівника, у тому числі державних службовців;

самозайнятих осіб;

акціонерів, членів органів управління, контролю або нагляду підприємств, зокрема незалежних членів, а також волонтерів, оплачуваних чи неоплачуваних стажерів;

осіб, які працюють під керівництвом і наглядом підрядників, субпідрядників або постачальників;

осіб, які повідомляють про порушення, отримавши відповідну інформацію в рамках трудових чи професійних відносин, які на момент повідомлення про можливі факти порушення вимог законодавства в сфері запобігання та протидії вже припинені;

осіб, які ще не розпочали трудові чи професійні відносини, але отримали інформацію про порушення вимог законодавства в сфері запобігання та протидії під час процесу пошуку, залучення, відбору та найму на вакантні посади в організації;

осіб, які вживали активних заходів для збору, підготовки або мали намір здійснити повідомлення про порушення вимог законодавства в сфері запобігання та протидії, навіть якщо повідомлення не було подане;

осіб, яких безпідставно вважали викривачами у сфері запобігання та протидії та які зазнали або могли зазнати негативних наслідків у зв’язку з цим.

Захист, передбачений цим Законом, також поширюється на:

осіб, які сприяють викривачу у сфері запобігання та протидії у здійсненні повідомлення про порушення вимог законодавства в сфері запобігання та протидії;

третіх осіб, пов’язаних із викривачем у сфері запобігання та протидії, зокрема працівників трудового колективу та/або членів сім’ї викривача у сфері запобігання та протидії, стосовно яких застосовуються дисциплінарні заходи, інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв’язку з повідомленням про порушення вимог законодавства в сфері запобігання та протидії;

осіб, які належать викривачу у сфері запобігання та протидії або у яких він працює.

Викривач у сфері запобігання та протидії має право:

на безоплатну правничу допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

на конфіденційність;

не зазначати відомостей про себе (повідомляти анонімно);

у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

на отримання психологічної допомоги;

на звільнення від юридичної відповідальності тощо.

Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти правопорушень в сфері запобігання та протидії.

Автор: Наталя Мамченко

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