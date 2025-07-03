На предприятиях могут появиться обличители для целей противодействия легализации средств – комитет согласовал законопроект Кабмина

Кабмин предлагает ввести дополнительный инструмент для предотвращения отмывания и легализации средств – обличителей на предприятиях. Соответствующий законопроект правительства 13233 3 июля рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики.
Эти изменения значительно усиливают защиту обличителей, сообщающих об определенных видах нарушений, в частности связанных с отмыванием денег.
Если сейчас защита распространяется на обличителей коррупционных правонарушений (согласно Закону «О предотвращении коррупции»), то правительство предлагает добавить обличителей, сообщающих о нарушениях в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПВК/ФТ).
Для работника-обличителя это означает, что его не смогут уволить, заставить уволиться, привлечь к дисциплинарной ответственности, перевести на другую работу или применить любые другие негативные меры воздействия (или угрожать ими) из-за такого сообщения. Это касается как работников любых предприятий, так и работников субъектов первичного финансового мониторинга (например, банков, адвокатов, страховых компаний, нотариусов и т.д.), которые сообщили о нарушениях в сфере ПВК/ФТ своему руководителю, ответственному за финмониторинг, или государственным органам финмониторинга.
Изменениями в кодексы предлагается, чтобы в делах о применении негативных мер воздействия к обличителю или его близким лицам в связи с сообщением о коррупции или нарушениях в сфере отмывания денег (ПВК/ФТ) обязанность доказывания перекладывалась на ответчика (то есть на работодателя или субъекта властных полномочий). Работодатель должен будет доказать, что его решения или действия были правомерными и не были связаны с сообщением обличителя.
Следовательно, именно работодатель должен будет доказать свою правоту, а не наоборот. Кроме того, суд сможет остановить решение работодателя об увольнении, если это связано с сообщением обличителя о коррупции или нарушениях в сфере ПВК/ФТ.
Законопроект предусматривает, что обличители, в случае сообщения о возможных фактах нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, не несут юридической ответственности за разглашение информации, даже если такие действия могут противоречить их профессиональным, гражданским, трудовым или иным обязательствам. Такие сообщения не считаются нарушением трудового, гражданского или любого другого договора или обязательства.
Обличители освобождаются от гражданско-правовой ответственности за любой имущественный ущерб или моральный вред, причиненный их сообщением, за исключением случаев, когда сообщение было заведомо ложным.
В целом, Кабмин предлагает ввести понятие «обличитель в сфере предотвращения и противодействия» — физическое лицо, которое при наличии убеждения, что информация достоверна, сообщило, сообщает или намеревается сообщить руководителю или работнику, ответственному за проведение финансового мониторинга субъекта первичного финансового мониторинга, или субъекту первичного финансового мониторинга, осуществляющему свою деятельность единолично (без создания юридического лица), или субъекту государственного финансового мониторинга о возможных фактах нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, если такая информация стала ему известна в связи с его трудовой или иной профессиональной деятельностью, включая как минимум:
Защита, предусмотренная этим Законом, также распространяется на:
Обличитель в сфере предотвращения и противодействия имеет право:
Обличитель имеет право получать информацию о состоянии и результатах рассмотрения, проверки и/или расследования в связи с осуществленным им сообщением о возможных фактах правонарушений в сфере предотвращения и противодействия.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.