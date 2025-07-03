На предприятиях могут появиться обличители для целей противодействия легализации средств – комитет согласовал законопроект Кабмина

Кабмин предлагает, чтобы сотрудники могли разоблачать работодателей для целей финансового мониторинга и получали соответствующую защиту от государства.

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Кабмин предлагает ввести дополнительный инструмент для предотвращения отмывания и легализации средств – обличителей на предприятиях. Соответствующий законопроект правительства 13233 3 июля рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики.

Эти изменения значительно усиливают защиту обличителей, сообщающих об определенных видах нарушений, в частности связанных с отмыванием денег.

Если сейчас защита распространяется на обличителей коррупционных правонарушений (согласно Закону «О предотвращении коррупции»), то правительство предлагает добавить обличителей, сообщающих о нарушениях в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПВК/ФТ).

Для работника-обличителя это означает, что его не смогут уволить, заставить уволиться, привлечь к дисциплинарной ответственности, перевести на другую работу или применить любые другие негативные меры воздействия (или угрожать ими) из-за такого сообщения. Это касается как работников любых предприятий, так и работников субъектов первичного финансового мониторинга (например, банков, адвокатов, страховых компаний, нотариусов и т.д.), которые сообщили о нарушениях в сфере ПВК/ФТ своему руководителю, ответственному за финмониторинг, или государственным органам финмониторинга.

Изменениями в кодексы предлагается, чтобы в делах о применении негативных мер воздействия к обличителю или его близким лицам в связи с сообщением о коррупции или нарушениях в сфере отмывания денег (ПВК/ФТ) обязанность доказывания перекладывалась на ответчика (то есть на работодателя или субъекта властных полномочий). Работодатель должен будет доказать, что его решения или действия были правомерными и не были связаны с сообщением обличителя.

Следовательно, именно работодатель должен будет доказать свою правоту, а не наоборот. Кроме того, суд сможет остановить решение работодателя об увольнении, если это связано с сообщением обличителя о коррупции или нарушениях в сфере ПВК/ФТ.

Законопроект предусматривает, что обличители, в случае сообщения о возможных фактах нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, не несут юридической ответственности за разглашение информации, даже если такие действия могут противоречить их профессиональным, гражданским, трудовым или иным обязательствам. Такие сообщения не считаются нарушением трудового, гражданского или любого другого договора или обязательства.

Обличители освобождаются от гражданско-правовой ответственности за любой имущественный ущерб или моральный вред, причиненный их сообщением, за исключением случаев, когда сообщение было заведомо ложным.

В целом, Кабмин предлагает ввести понятие «обличитель в сфере предотвращения и противодействия» — физическое лицо, которое при наличии убеждения, что информация достоверна, сообщило, сообщает или намеревается сообщить руководителю или работнику, ответственному за проведение финансового мониторинга субъекта первичного финансового мониторинга, или субъекту первичного финансового мониторинга, осуществляющему свою деятельность единолично (без создания юридического лица), или субъекту государственного финансового мониторинга о возможных фактах нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, если такая информация стала ему известна в связи с его трудовой или иной профессиональной деятельностью, включая как минимум:

лиц, имеющих статус работника, в том числе государственных служащих;

самозанятых лиц;

акционеров, членов органов управления, контроля или надзора предприятий, в частности независимых членов, а также волонтеров, оплачиваемых или неоплачиваемых стажеров;

лиц, работающих под руководством и надзором подрядчиков, субподрядчиков или поставщиков;

лиц, сообщающих о нарушениях, получив соответствующую информацию в рамках трудовых или профессиональных отношений, которые на момент сообщения о возможных фактах нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия уже прекращены;

лиц, которые еще не начали трудовые или профессиональные отношения, но получили информацию о нарушениях требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия во время процесса поиска, привлечения, отбора и найма на вакантные должности в организации;

лиц, которые предпринимали активные меры для сбора, подготовки или намеревались осуществить сообщение о нарушениях требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, даже если сообщение не было подано;

лиц, которых безосновательно считали обличителями в сфере предотвращения и противодействия и которые понесли или могли понести негативные последствия в связи с этим.

Защита, предусмотренная этим Законом, также распространяется на:

лиц, способствующих обличителю в сфере предотвращения и противодействия в осуществлении сообщения о нарушениях требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия;

третьих лиц, связанных с обличителем в сфере предотвращения и противодействия, в частности работников трудового коллектива и/или членов семьи обличителя в сфере предотвращения и противодействия, в отношении которых применяются дисциплинарные меры, другие негативные меры воздействия или меры дискриминации в связи с сообщением о нарушениях требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия;

лиц, принадлежащих обличителю в сфере предотвращения и противодействия или у которых он работает.

Обличитель в сфере предотвращения и противодействия имеет право:

на бесплатную юридическую помощь в связи с защитой прав обличителя;

на конфиденциальность;

не указывать сведений о себе (сообщать анонимно);

в случае угрозы жизни и здоровью на обеспечение безопасности в отношении себя и близких лиц, имущества и жилья или на отказ от таких мер;

на возмещение расходов в связи с защитой прав обличителей, расходов на адвоката в связи с защитой прав лица как обличителя, расходов на судебный сбор;

на получение психологической помощи;

на освобождение от юридической ответственности и т.д.

Обличитель имеет право получать информацию о состоянии и результатах рассмотрения, проверки и/или расследования в связи с осуществленным им сообщением о возможных фактах правонарушений в сфере предотвращения и противодействия.

Автор: Наталя Мамченко

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