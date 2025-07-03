В Китае 82-летний мужчина хочет оставить все наследство тому, кто будет ухаживать за его кошкой

Китайский пенсионер ищет опекуна для своего питомца — в наследство предлагает недвижимость и сбережения.

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82-летний житель китайской провинции Гуандун, известный под фамилией Лун, планирует передать все свое имущество человеку, который после его смерти будет безусловно заботиться о его любимой кошке по имени Сяньба. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина остался бездетным и одиноким после смерти жены десять лет назад. В один дождливый день он приютил четырех бездомных кошек — Сяньбу и ее котят. Со временем все исчезли, кроме одной. Именно это подтолкнуло Луна к поиску надежного опекуна для своей любимицы — на случай, если он умрет раньше нее.

Лун заявил, что готов передать наследнику все свое имущество, включая квартиру и сбережения. Единственное условие — забота о кошке. Однако пока подходящего человека он не нашел.

Эта история вызвала бурную дискуссию в китайских соцсетях. Пользователи предполагают, что потенциальные желающие опасаются юридических последствий — мол, после смерти мужчины могут появиться родственники, которые попытаются оспорить завещание.

Некоторые комментируют: «Если никто не соглашается, значит либо не любит животных, либо условия слишком строгие». При этом содержание «кошачьего контракта» пока не раскрыто.

В то же время другие пользователи уверяют, что готовы забрать кошку без какой-либо финансовой выгоды: «Я бы взял кошку и без наследства», — пишет один. «Я его понимаю. Я тоже не знаю, кому могу доверить свою кошку, поэтому логично оставить деньги — чтобы животное не стало обузой», — добавляет другая комментаторша.

Однако некоторые пользователи предостерегают: есть риск, что «плохие люди» могут взять кошку ради наследства, а потом измываться над ней — подобные случаи уже случались.

Как известно, согласно Гражданскому кодексу КНР, вступившему в силу в 2021 году, граждане могут завещать имущество не только родственникам, но и физическим или юридическим лицам, а также государству.

В то же время в Китае на данный момент не существует закона, который прямо запрещает жестокое обращение с домашними животными.

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