Практика судов
  1. В мире

В Китае 82-летний мужчина хочет оставить все наследство тому, кто будет ухаживать за его кошкой

21:27, 3 июля 2025
Китайский пенсионер ищет опекуна для своего питомца — в наследство предлагает недвижимость и сбережения.
В Китае 82-летний мужчина хочет оставить все наследство тому, кто будет ухаживать за его кошкой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

82-летний житель китайской провинции Гуандун, известный под фамилией Лун, планирует передать все свое имущество человеку, который после его смерти будет безусловно заботиться о его любимой кошке по имени Сяньба. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина остался бездетным и одиноким после смерти жены десять лет назад. В один дождливый день он приютил четырех бездомных кошек — Сяньбу и ее котят. Со временем все исчезли, кроме одной. Именно это подтолкнуло Луна к поиску надежного опекуна для своей любимицы — на случай, если он умрет раньше нее.

Лун заявил, что готов передать наследнику все свое имущество, включая квартиру и сбережения. Единственное условие — забота о кошке. Однако пока подходящего человека он не нашел.

Эта история вызвала бурную дискуссию в китайских соцсетях. Пользователи предполагают, что потенциальные желающие опасаются юридических последствий — мол, после смерти мужчины могут появиться родственники, которые попытаются оспорить завещание.

Некоторые комментируют: «Если никто не соглашается, значит либо не любит животных, либо условия слишком строгие». При этом содержание «кошачьего контракта» пока не раскрыто.

В то же время другие пользователи уверяют, что готовы забрать кошку без какой-либо финансовой выгоды: «Я бы взял кошку и без наследства», — пишет один. «Я его понимаю. Я тоже не знаю, кому могу доверить свою кошку, поэтому логично оставить деньги — чтобы животное не стало обузой», — добавляет другая комментаторша.

Однако некоторые пользователи предостерегают: есть риск, что «плохие люди» могут взять кошку ради наследства, а потом измываться над ней — подобные случаи уже случались.

Как известно, согласно Гражданскому кодексу КНР, вступившему в силу в 2021 году, граждане могут завещать имущество не только родственникам, но и физическим или юридическим лицам, а также государству.

В то же время в Китае на данный момент не существует закона, который прямо запрещает жестокое обращение с домашними животными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Китай наследство наследственные правоотношения животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовят принудительное изъятие объектов права собственности РФ и ее резидентов – Владимир Зеленский внес законопроект

Президент предлагает утвердить решение СНБО от 2 июля 2025 года о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

Дела против бизнеса будут иметь три пути: Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что будет дальше с 20 тысячами дел

«Результатом таких проверок будет один из трех путей, четвертого не дано», – Руслан Кравченко сообщил результаты количественного аудита дел в отношении субъектов хозяйствования.

Департамент государственной исполнительной службы Минюста возглавил Дмитрий Роменский

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко представил коллективу нового директора Департамента государственной исполнительной службы Минюста Дмитрия Роменского.

На предприятиях могут появиться обличители для целей противодействия легализации средств – комитет согласовал законопроект Кабмина

Кабмин предлагает, чтобы сотрудники могли разоблачать работодателей для целей финансового мониторинга и получали соответствующую защиту от государства.

Налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу

Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает обязанность банков сообщать Налоговой службе об открытии гражданами банковских счетов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси