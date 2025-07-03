Департамент державної виконавчої служби Мін’юсту очолив Дмитро Роменський

Новим директором Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту став Дмитро Роменський. Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.
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Сьогодні представив колективу Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту нового директора — Дмитра Роменського», зазначив він.
Першу посаду у ДВС Роменський обійняв у 2001 році — працював виконавцем відділу ДВС у районному управлінні юстиції Донецька. За понад 18 років роботи на державній службі обіймав посади директора юридичних департаментів кількох міністерств. А з березня 2022 року — служив у лавах ЗСУ.
Перед ДВС, як зазначив Андрій Гайченко, поставлені завдання:
Також він нагадав головні новації законопроекту 9363 про цифровізацію виконавчого провадження:
Фото: Facebook / Андрій Гайченко
Автор: Наталя Мамченко
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