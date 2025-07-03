Департамент державної виконавчої служби Мін’юсту очолив Дмитро Роменський

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко представив колективу нового директора Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту Дмитра Роменського.

Фото: Facebook / Андрій Гайченко

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новим директором Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту став Дмитро Роменський. Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

«Посилили команду ДВС керівником з управлінським та військовим досвідом!

Сьогодні представив колективу Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту нового директора — Дмитра Роменського», зазначив він.

Першу посаду у ДВС Роменський обійняв у 2001 році — працював виконавцем відділу ДВС у районному управлінні юстиції Донецька. За понад 18 років роботи на державній службі обіймав посади директора юридичних департаментів кількох міністерств. А з березня 2022 року — служив у лавах ЗСУ.

Перед ДВС, як зазначив Андрій Гайченко, поставлені завдання:

продовжувати курс на подальшу цифровізацію процесів виконавчого провадження та усунення корупційних ризиків у роботі виконавців;

доєднатися до зусиль міністерства для ухвалення проєкту закону № 9363 про цифровізацію виконавчого провадження;

впровадити новації, передбачені цим законопроєктом.

Також він нагадав головні новації законопроекту 9363 про цифровізацію виконавчого провадження:

автоматичне зняття арешту з рахунків після сплати боргу;

автоматичне виключення особи з Єдиного реєстру боржників;

оптимізація стадій виконавчого провадження;

оптимізація строків вчинення виконавчих дій;

обов’язкове підключення всіх банків до інформаційної взаємодії з виконавцями через АСВП.

Фото: Facebook / Андрій Гайченко

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.