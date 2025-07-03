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Департамент державної виконавчої служби Мін’юсту очолив Дмитро Роменський

16:10, 3 липня 2025
Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко представив колективу нового директора Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту Дмитра Роменського.
Департамент державної виконавчої служби Мін’юсту очолив Дмитро Роменський
Фото: Facebook / Андрій Гайченко
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Новим директором Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту став Дмитро Роменський. Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

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Сьогодні представив колективу Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту нового директора — Дмитра Роменського», зазначив він.

Першу посаду у ДВС Роменський обійняв у 2001 році — працював виконавцем відділу ДВС у районному управлінні юстиції Донецька. За понад 18 років роботи на державній службі обіймав посади директора юридичних департаментів кількох міністерств. А з березня 2022 року — служив у лавах ЗСУ.

Перед ДВС, як зазначив Андрій Гайченко, поставлені завдання:

  • продовжувати курс на подальшу цифровізацію процесів виконавчого провадження та усунення корупційних ризиків у роботі виконавців;
  • доєднатися до зусиль міністерства для ухвалення проєкту закону № 9363 про цифровізацію виконавчого провадження;
  • впровадити новації, передбачені цим законопроєктом.

Також він нагадав головні новації законопроекту 9363 про цифровізацію виконавчого провадження:

  • автоматичне зняття арешту з рахунків після сплати боргу;
  • автоматичне виключення особи з Єдиного реєстру боржників;
  • оптимізація стадій виконавчого провадження;
  • оптимізація строків вчинення виконавчих дій;
  • обов’язкове підключення всіх банків до інформаційної взаємодії з виконавцями через АСВП.

Фото: Facebook / Андрій Гайченко

Автор: Наталя Мамченко

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Міністерство юстиції України

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Департамент державної виконавчої служби Мін’юсту очолив Дмитро Роменський

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко представив колективу нового директора Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту Дмитра Роменського.

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