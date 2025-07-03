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У Китаї чоловік вкрав 8 авто, аби дістатися додому без витрат на квиток — «мандрівника» затримали

19:39, 3 липня 2025
Щоб зекономити на авіаквитку, чоловік вирушив у подорож через пів Китаю, викрадаючи авто одне за одним.
У Китаї чоловік вкрав 8 авто, аби дістатися додому без витрат на квиток — «мандрівника» затримали
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У Китаї чоловік вирішив повернутися додому з подорожі, не витрачаючи 1500 юанів (близько 8 тисяч гривень) на авіаквиток — натомість викрав вісім автомобілів і проїхав через сім міст, поки його не затримала поліція. Про це повідомляє South China Morning Post.

Вказується, що 31 травня чоловік на прізвище Чень придбав квиток з Чанші (провінція Хунань) до рідної провінції Ляонін, однак невдовзі скасував бронювання, вважаючи переліт надто дорогим. Замість цього він вирушив у подорож автошляхами Китаю, обираючи незаконний спосіб пересування.

За інформацією слідства, Чень — досвідчений автокрадій. Уночі він проникав до автосалонів, де забирав ключі з шафок та викрадав машини, що чекали на обслуговування. Також він знаходив безлюдні паркінги, зламував замки старіших моделей авто і рушав далі.

З початку червня чоловік подолав понад 14 годин дороги, крадучи машину за машиною. Як тільки паливо закінчувалося, він залишав авто і брав нове. Цінні речі з салонів використовував на харчування та оплату доріг.

2 червня співробітники автосалону в місті Ухань помітили зникнення авто вартістю понад 150 тисяч юанів (близько 800 тисяч гривень) разом із ключами — і викликали поліцію. Правоохоронці відстежили маршрут викраденого автомобіля на північ.

Наступного дня в провінції Хебей Ченя застукали під час чергової спроби викрадення. Він утік, поранивши власника авто, але 4 червня поліція знайшла його сплячим у машині на парковці й затримала.

Загальна вартість восьми викрадених авто оцінюється в один мільйон юанів (близько 5 700 000 гривень). Усі машини вже повернуто власникам, а сам Чень перебуває під вартою.

За серійне викрадення авто у Китаї передбачено до 10 років позбавлення волі та штраф.

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Китай викрадення авто автомобіль

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