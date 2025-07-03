У Рівному чоловік викликав поліцію, бо в нього «вкрали совість» — тепер відповідатиме за неправдивий виклик

Намір пожартувати обернувся відповідальністю — за фейковий виклик чоловіку загрожує штраф.

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На вулиці Дубенській у Рівному патрульні виїхали на повідомлення про можливу крадіжку. Проте на місці виявилося, що заявник «пожартував» — сказав, що у нього «вкрали совість». Про це повідомляє патрульна поліція регіону.

Інспектори оформили на чоловіка адміністративний протокол за статтею 183 КУпАП — завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

У поліції наголошують: лише за перше півріччя 2025 року в області зафіксували 167 таких випадків.

Правоохоронці нагадують, що хибні виклики — це не жарти. Вони не лише відволікають екстрені служби, а й можуть коштувати життя тим, хто справді потребує допомоги в цей момент.

За неправдивий виклик передбачено штраф від 850 до 3400 гривень.

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