У Кракові офіційно припинило роботу генконсульство Росії

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відкликав згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові.

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Наприкінці червня в Кракові остаточно припинило роботу Генеральне консульство Російської Федерації. Таке рішення польська влада ухвалила через підпал торгового центру «Маривільська 44» у Варшаві, який стався в ніч на 12 травня 2024 року.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відкликав згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше публічно звинуватив російські спецслужби в організації підпалу.

Вперше за багато років біля будівлі було встановлено прапори Польщі, Євросоюзу та України.

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