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Трамп 3 липня поспілкується з Путіним, а наступного дня — із Зеленським: що відомо

16:39, 3 липня 2025
Розмови відбудуться на тлі призупинки постачання американської зброї до України.
Трамп 3 липня поспілкується з Путіним, а наступного дня — із Зеленським: що відомо
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
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Президент США Дональд Трамп 3 липня проведе телефонну розмову з Путіним. Про це повідомляють росЗМІ.

У свою чергу Трамп підтвердив телефонну розмову із Путіном, що відбудеться о 17:00 за Києвом. 

«Говоритиму з президентом Росії Путіним о 10:00 ранку», — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

А вже 4 липня Трамп має поговорити телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським. За попередніми даними, вони обговорять призупинення поставок ключових американських озброєнь до Києва, а також перспективи майбутніх закупівель зброї.

Рішення Пентагону припинити постачання низки передових озброєнь, зокрема перехоплювачів Patriot, систем ППО Stinger, керованих артилерійських снарядів, боєприпасів для F-16 і Nasams, а також понад 100 ракет Hellfire, 250 снарядів GMLRS і протитанкових систем AT4, викликало занепокоєння в Україні. Це сталося на тлі посилення російського наступу, зокрема найбільшого повітряного удару за час війни, який відбувся минулими вихідними.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга викликав тимчасового повіреного у справах США Джона Гінкела для обговорення підтримки України в протидії російській агресії. Сибіга заявив, що затримки в наданні допомоги лише заохочують Росію продовжувати агресію та терористичні акти. За його даними, у червні російські сили випустили понад 330 ракет, зокрема 80 балістичних, 5000 бойових дронів і 5000 плануючих бомб, спрямованих на знищення інфраструктури та залякування населення.

Як раніше повідомляли американські медіа, зокрема, Politico, Пентагон призупинив постачання до України частини обіцяного озброєння — включно з ракетами для систем Patriot, високоточними артилерійськими снарядами та ракетами типу Hellfire, які використовують українські F-16 та дрони. За даними джерел видання, рішення ухвалив заступник очільника Міноборони США з політичних питань Елбрідж Колбі після перегляду запасів боєприпасів.

Вказується, що у Пентагоні занепокоєні тим, що запаси артилерії, систем ППО та високоточної зброї знижуються до критичного рівня.

У свою чергу, згодом Елбрідж Колбі підкреслив, що Пентагон «продовжує надавати Президенту США надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні» після повідомлень про зупинку постачання.

Президент Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що між Україною і США зараз на робочих рівнях з’ясовуються всі деталі щодо подальшого постачання оборонної підтримки.

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