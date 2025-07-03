Новоназначенный судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников принял присягу

Теперь количество судей Конституционного Суда Украины составляет 12, что возвращает КСУ кворум для принятия решений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Александр Водянников вступил в полномочия судьи Конституционного Суда Украины.

Так, новоназначенный судья КСУ принял присягу на специальном пленарном заседании 3 июля. Текст присяги судья засвидетельствовал личной подписью.

Исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин вручил судье Александру Водянникову мантию, нагрудный знак и удостоверение судьи Конституционного Суда Украины.

После принесения присяги Александром Водянниковым количество судей Конституционного Суда Украины составляет 12, что обеспечивает необходимый кворум Суда для проведения пленарных заседаний и принятия решений в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».

С приветственными речами к присутствующим обратились Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Сергей Дембовский, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик.

От имени Конституционного Суда Украины Александр Петришин поздравил Александра Водянникова с вступлением в полномочия судьи Конституционного Суда Украины.

«Сегодня Вы становитесь частью институции, которая является хранителем Конституции – Основного Закона нашего государства, её правовых ценностей и демократических основ. На Вас возлагается почётная миссия – стоять на страже верховенства права, защищать права и свободы человека и гражданина, а также обеспечивать стабильность и целостность конституционного строя Украины», – отметил он.

В церемонии принесения присяги также приняли участие Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасечник, Председатель Ассоциации судей Конституционного Суда Украины Сергей Вдовиченко, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов и другие должностные лица, представители органов государственной власти, научного сообщества и медиа.

Александр Водянников в 2000 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «международное право», получил квалификацию магистра международного права, переводчика с английского языка. В 2002 году окончил Центральноевропейский университет в г. Будапешт, получил квалификацию магистра права в сравнительном конституционном праве.

Кандидат юридических наук. Эксперт в области конституционного и международного права.

Долгое время работал национальным советником по юридическим вопросам Координатора проектов ОБСЕ в Украине. Занимал должность старшего проектного сотрудника Программы поддержки ОБСЕ для Украины.

Напомним, с января 2025 года КСУ потерял необходимый кворум для принятия решений. Также напомним, что в 2021 году Александр Водянников в интервью «Судебно-юридической газете» отметил, что «КСУ не должен быть вовлечен в политические процессы, но формирование constitutional policy является его непосредственной функцией».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.