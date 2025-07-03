В Украине готовят принудительное изъятие объектов права собственности РФ и ее резидентов – Владимир Зеленский внес законопроект

Президент предлагает утвердить решение СНБО от 2 июля 2025 года о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

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Президент Владимир Зеленский 3 июля инициировал в парламенте законопроект, которым предлагается утвердить Указ Президента «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июля 2025 года «О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».

В настоящее время доступен только номер законопроекта – 13442, содержание законопроекта не опубликовано.

Напомним, что подобное решение было в мае 2022 года – Указ №326/2022, которым было введено в действие решение СНБО и принудительно изъяты в Украине такие объекты права собственности РФ и ее резидентов, как корпоративные права ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», принадлежащие государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», АО «Международный Резервный банк», принадлежащие ПАО «Сбербанк России» и соответствующие финансовые активы.

Автор: Наталя Мамченко

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