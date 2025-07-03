В одном из пунктов пропуска на границе с Польшей пропускают только 5 авто в час

Временные ограничения на пункте пропуска «Шегини – Медика» из-за ремонтных работ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная пограничная служба Украины сообщила о временных ограничениях в работе пункта пропуска «Шегини - Медика» на границе с Польшей из-за ремонтных работ, которые влияют на пропускную способность.

На польской стороне в пункте «Медика» продолжаются дорожные работы, из-за чего до 20:00 3 июля пропуск легковых автомобилей на въезд в Польшу (выезд из Украины) осуществляется только двумя полосами, а пропускная способность снижена до пяти авто в час. На украинской стороне в пункте «Шегини» проводят реконструкцию: демонтируют старое дорожное покрытие и прокладывают инженерные сети, что также затрудняет движение.

Пограничники рекомендуют путешественникам выбирать альтернативные пункты пропуска, в частности «Рава-Русская», «Смильница» и «Нижанковичи», которые сейчас менее загружены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.