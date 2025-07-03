В Одессе заведующий кладбищем за 1500 долларов «продавал» места для погребения

Мужчина требовал деньги за оформление документов на выделение участков и был задержан во время получения взятки прямо на территории кладбища.

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В Одессе правоохранители разоблачили заведующего кладбищем, который «продавал» места для захоронения. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый требовал 1500 долларов от гражданина за беспрепятственное выделение двух мест на кладбище.

За указанную сумму он пообещал оформить документы на «бронирование» земельных участков, заверив их подписью и печатью предприятия.

Чиновника задержали прямо в административном помещении кладбища во время получения оговоренной суммы взятки. Деньги он получил после выдачи документа с отметкой о выделенном месте для захоронения.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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