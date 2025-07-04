У Почаєві німецька вівчарка покусала обличчя 11-річної дівчинки — власника собаки судитимуть

Собака без намордника напала на дитину просто на вулиці.

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На Тернопільщині судитимуть власника німецької вівчарки, яка сильно покусала обличчя дівчинки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 березня цього року чоловік, вигулюючи німецьку вівчарку без намордника, відпустив собаку з повідця і тварина накинулась на 11-річну дівчинку, яка саме йшла ґрунтовою дорогою у місті Почаїв.

Собака дуже сильно покусав обличчя дівчинки, яку родичі зразу відвезли до лікарні.

Експерти кваліфікували завдані дитині травми як тілесні ушкодження середньої тяжкості.

На даний час дитина ще потребує додаткового обстеження та лікування.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо місцевого жителя, обвинуваченого у завданні необережного тілесного ушкодження середньої тяжкості (ст. 128 КК України).

Інкримінована стаття КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до двох років.

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