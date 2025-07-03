Ryanair скасувала 170 рейсів через страйк авіадиспетчерів у Франції

30 тисяч пасажирів відчули на собі скасування рейсів.

Фото: Reuters

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Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair скасувала 170 рейсів через загальнонаціональний страйк авіадиспетчерів у Франції, повідомило Reuters.

У заяві компанії зазначається, що страйк вплине не лише на рейси до та з Франції, а й на перельоти через французький повітряний простір, зокрема з Великої Британії до Греції та з Іспанії до Ірландії. Скасування зачепить понад 30 тисяч пасажирів.

Французьке Генеральне управління цивільної авіації (DGAC) 2 липня звернулося до авіакомпаній із проханням скоротити кількість рейсів в аеропортах Парижа на 40% 4 липня через запланований страйк. Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі закликав президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн терміново реформувати служби авіадиспетчерів ЄС.

Скасування рейсів припало на початок літнього сезону відпусток у Європі.

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