Уряд вніс до Ради законопроект про надбавки за знання англійської мови для держслужбовців

Законопроект має на меті чітко врегулювати механізми заохочення держслужбовців, які використовують англійську мову у своїй роботі.

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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект №13446 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування англійської мови в Україні», спрямований на усунення правової невизначеності щодо надбавок за володіння англійською мовою. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ пропонує внести зміни до Закону, зокрема:

синхронізувати терміни набуття чинності нормами про обов’язкове володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 (за шкалою CEFR Ради Європи) для певних категорій осіб із запровадженням відповідних надбавок за знання мови;

наділити Кабінет Міністрів повноваженнями визначати посадові обов’язки, які вимагають використання англійської мови, а керівникам державних органів – затверджувати перелік посад, де такі обов’язки застосовуються.

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