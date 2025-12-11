Гетманцев добивается от Согласительного совета внесения законопроекта о спецпенсиях прокурорам

Даниил Гетманцев обратился к Согласительному совету с просьбой внести законопроект о спецпенсиях в повестку дня.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о недопустимости ситуации, когда разница между специальными пенсиями отдельных категорий должностных лиц и обычными пенсиями украинцев превышает стократный разрыв.

Сейчас ожидает рассмотрения в Верховной Раде законопроект 12278 об отмене спецпенсий для прокуроров, который комитет рекомендовал к принятию.

По его словам, уже восемь месяцев законопроект 12278, направленный на урегулирование и ограничение спецпенсий, не может перейти от первого ко второму чтению. Несмотря на рекомендацию комитета, документ шестой месяц не выносится в зал Верховной Рады, отметил Гетманцев.

В связи с этим он сообщил, что обратился с официальным письмом в Согласительный совет с требованием как можно быстрее включить законопроект в повестку дня, подчеркнув, что общество ожидает его принятия.

Также в Раде зарегистрирован пакет законопроектов 13466, 13467, 13468, 13469, которыми предлагается ввести для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц расчетную величину.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выходить на пенсию по выслуге лет, а не по возрасту, и это необходимо изменить.

«Имеем ситуацию, в том числе в судебной ветви власти, когда на пенсию выходят не по пенсионному возрасту, как все граждане, а по так называемой выслуге. И это тоже нужно менять. Потому что все граждане, если мы говорим о верховенстве права, должны выходить на пенсию в одном возрасте и с индексацией по одинаковому механизму.

Разница должна быть в коэффициенте замещения. Европейская хартия судей говорит, что этот коэффициент замещения для судей должен быть таким, чтобы не стимулировать их к взяточничеству во время осуществления правосудия и чтобы они спокойно выходили на пенсию, понимая, что государство их будет поддерживать», – отметила Галина Третьякова.

«Мы должны создать справедливую систему денежного обеспечения, доплат за чрезмерную работу и систему, которая удерживала бы судей в профессии», – считает она.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», аналогичную позицию Третьякова высказала и по отношению к прокурорам.

«Давайте сделаем так, чтобы пенсионный возраст у прокуроров не был 45 лет. А как у всех граждан — 60–65, в зависимости от общего стажа. То, что коэффициент сегодня, который является привилегированным для прокуроров, составляет 60%, у всех граждан это 30, не достигает даже 40. Это так называемый коэффициент замещения. Он закреплен для прокуратуры. Мы готовы делать 70, 80, доработать корреляцию для судей. Но делать это системно», – заявила тогда Третьякова.

